Аэропорты Казани и Нижнекамска заработали в штатном режиме

Аэропорты в городах Казань и Нижнекамск возобновили работу в 12.30 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения в Казани ввели 28 августа в 7 утра, а в Нижнекамске - в 9 утра. Тогда было уточнено, что принимаются все меры для обеспечения безопасности.

Рейсы, которые направлялись в эти аэропорты, перенаправили на запасной аэродром в Самаре.

Пресс-секретарь сообщил, что всего таких судов было 10 - восемь летели в Казань, а два следовали в Нижнекамск.

«Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», - говорится в сообщении.

В заключение Кореняко повторил, что безопасность полетов является приоритетом.