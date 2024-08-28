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Аэропорты Казани и Нижнекамска заработали в штатном режиме

Отмечается, что временный запрет на полеты был введен для безопасности полетов гражданских ВС.
Мария Зайцева 2024-08-28 13:03:16
© Фото: Christian Charisius, dpa, Globallookpress

Аэропорты в городах Казань и Нижнекамск возобновили работу в 12.30 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения в Казани ввели 28 августа в 7 утра, а в Нижнекамске - в 9 утра. Тогда было уточнено, что принимаются все меры для обеспечения безопасности.

Рейсы, которые направлялись в эти аэропорты, перенаправили на запасной аэродром в Самаре.

Пресс-секретарь сообщил, что всего таких судов было 10 - восемь летели в Казань, а два следовали в Нижнекамск.

«Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», - говорится в сообщении.

В заключение Кореняко повторил, что безопасность полетов является приоритетом.

#в стране и мире #Аэропорт #казань #рейсы #росавиация #Нижнекамск
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