МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на полеты

Ограничения на прием и вылет авиарейсов вводятся с 09.00 по московскому времени.
Алексей Курильченко 2024-08-28 09:31:19
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

В аэропорту Бегишево в Нижнекамске ввели временные ограничения на прием и вылет рейсов из соображений безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет», - написал представитель ведомства в своем Telegram-канале.

Ограничения вводятся с 09.00 по московскому времени.

Ранее аналогичные ограничения ввели в аэропорту Казани. Воздушная гавань перестала принимать и отправлять авиарейсы с 07.00 по московскому времени. Самолеты, направлявшиеся в столицу Татарстана, перенаправлены в Самару.

 

#в стране и мире #Аэропорт #ограничения #росавиация #Нижнекамск
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 