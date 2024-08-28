В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на полеты

В аэропорту Бегишево в Нижнекамске ввели временные ограничения на прием и вылет рейсов из соображений безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет», - написал представитель ведомства в своем Telegram-канале.

Ограничения вводятся с 09.00 по московскому времени.

Ранее аналогичные ограничения ввели в аэропорту Казани. Воздушная гавань перестала принимать и отправлять авиарейсы с 07.00 по московскому времени. Самолеты, направлявшиеся в столицу Татарстана, перенаправлены в Самару.