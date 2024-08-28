Следующие в аэропорт Казани рейсы перенаправили в Самару

Самолетам, которые направлялись в аэропорт Казани, пришлось последовать на запасной аэродром в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Казань» имени Тукая.
«Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы из Москвы (Шереметьево) и Сочи перенаправлены на запасной аэродром в Самару», - говорится в сообщении.
Отмечается, что временные ограничения, введенные в 07.00 по московскому времени, созданы по указанию органов управления воздушным движением. В сообщении по ограничениям была подчеркнута важность безопасности, которую осуществляют все работники.
В пресс-служба также дополнили, что с пассажирами работают представители авиакомпаний и работники аэропорта.
Ограничение будет действовать до особого распоряжения.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»