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Следующие в аэропорт Казани рейсы перенаправили в Самару

Рейсы из Москвы и Сочи перенаправили на запасной аэродром.
Мария Зайцева 2024-08-28 09:05:12
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Самолетам, которые направлялись в аэропорт Казани, пришлось последовать на запасной аэродром в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Казань» имени Тукая.

«Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы из Москвы (Шереметьево) и Сочи перенаправлены на запасной аэродром в Самару», - говорится в сообщении.

Отмечается, что временные ограничения, введенные в 07.00 по московскому времени, созданы по указанию органов управления воздушным движением. В сообщении по ограничениям была подчеркнута важность безопасности, которую осуществляют все работники.

В пресс-служба также дополнили, что с пассажирами работают представители авиакомпаний и работники аэропорта.

Ограничение будет действовать до особого распоряжения.

#в стране и мире #Самолет #самара #Аэропорт #аэродром #казань
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