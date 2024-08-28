Песков: вылазка ВСУ в Курскую область увеличила напряженность до предела

Страны коллективного Запада практически напрямую участвуют в конфликте на Украине, что увеличивает напряженность в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Дональда Трампа о том, что вылазка ВСУ в Курскую область и украинский конфликт в целом могут привести в третьей мировой войне.

«Такие вылазки, как в Курской области, являются факторами, которые до предела эскалируют напряженность. Поэтому повод для обеспокоенности есть, и в этом случае к таким алармистским заявлениям можно с пониманием относиться», - заявил Песков журналистам.

Ранее Трамп, выступая перед членами Ассоциации Национальной гвардии США в Детройте, заявил, что вылазка ВСУ на территорию России может привести к третьей мировой войне. По мнению издания Independent, таким образом кандидат в президенты США обвинил администрацию Байдена в поддержке киевского режима, которая влечет за собой рост напряженности в мире.

До этого Трамп неоднократно заявлял об угрозе третей мировой войны. По его словам, подобный конфликт станет масштабнее, чем все предыдущие. В рамках своей предвыборной кампании Трамп заявлял, что сможет предотвратить начало этой войны, в то время как в случае победы его оппонента Камалы Харрис США проиграют в ней даже не участвуя.