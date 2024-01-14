Трамп: третья мировая война никогда не была ближе, чем сейчас

Трамп заявил о близости третьей мировой войны. Его слова передает CNN.

«Я не думаю, что мы когда-либо подвергались такой опасности развязывания Третьей мировой войны, как сейчас. И, как я заявляю в каждой своей речи, я предотвращу третью мировую, я знаю всех этих людей», - сказал Трамп.

По словам экс-главы США, в случае, если начнется третья мировая война, то она будет представлять собой привычное поле битвы между армиями и военной техникой двух противников. Третья Мировая война будет «гораздо масштабнее», чем Первая и Вторая мировые войны, «это будет аннигиляцией», отметил Трамп.

Бывший глава США считает, что США под руководством его преемника Байдена стали «слабым и неэффективным государством», с мнением которого не считаются на мировой арене, назвав его «некомпетентным».

«Единственное, что он хорошо умеет делать - это жульничать на выборах. Они хороши в фальсификации итогов выборов, а также прекрасно умеют преследовать своих политических оппонентов. Больше они ничего не умеют», - сказал Трамп.

Ранее Трамп уже обвинял Байдена в некомпетентности, по его словам, он угрожает демократии в США и не смог бы управлять даже магазином. По версии телеканала Fox News президент США Джо Байдена попал в список политических неудачников. Он завершил год с рекордно низким рейтингом.