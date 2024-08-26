Reuters: Дурова обвинили в отказе сотрудничать в вопросах преступлений в Telegram

Основателя Telegram Павла Дурова обвинили в отказе сотрудничать в вопросах преступлений, которые совершаются в мессенджере. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на правоохранительные органы.

«Генеральный директор Telegram Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram», - говорится в материале.

Уточняется, что бизнесмен все еще находится под стражей. Против него ведется расследование.

Ранее в Еврокомиссии дали комментарий насчет задержания Дурова во Франции. В свою очередь бывший спикер бизнесмена Лобушкин в беседе со «Звездой» назвал предварительную причину его задержания.