Белоусов: решения Координационного совета надо доводить до результата

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что все решения Координационного совета по вопросам безопасности приграничных территорий должны быть доведены до фактического результата. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

«На чем сейчас хотел бы акцентировать внимание. Все решения, которые мы принимаем, должны быть доведены до фактического результата. Это крайне важно», - подчеркнул Белоусов.

Глава российского оборонного ведомства указал на необходимость обеспечения военнослужащих, выполняющих задачи в зоне боевых действий, средствами защиты, бронетехникой, средствами связи, средствами огневого поражения и боеприпасами. Белоусов поручил Генштабу и НЦУО следить за доведением решений до результата.

В свою очередь начальник НЦУО Станислав Гаджимагомедов в своем докладе сообщил, что оперативная группа Координационного совета осуществляет контроль решений проблемных вопросов между группировками войск, оперативными штабами граничащих с Украиной регионов и центральными органами военного управления. По его словам, на сегодняшний день из 55 поступивших проблемных вопросов решены 37.

Приняты решения по 18 вопросам в интересах группировки «Курск», восемь из которых касаются обеспечения комплексами и приборами наблюдения и разведки, 10 связаны с поставкой средств поражения и другого имущества. Удалось полностью решить 21 вопрос из 39 вопросов, которые поступили от оперативного штаба администрации Курской области. Кроме того, продолжается решение вопросов, касающихся обеспечения артиллерийских боеприпасов.

Оперативными штабами группировок «Белгород» и «Брянск» было направлено по восемь проблемных вопросов - их удалось отработать в суточном режиме. Группировки получили все, что им требовалось в нужном количестве - беспилотники, приборы ночного видения и тепловизоры, квадроциклы, средства связи, комплексы противодействия дронам, медицинское имущество.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.