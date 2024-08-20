Белоусов: помощью приграничью занялась специальная опергруппа

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что в Национальном центре управления обороной России заработала специальная оперативная группа для помощи приграничным регионам. Об этом глава ведомства сообщил на заседании Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий.

«В Национальном центре управления обороной развернута специальная оперативная группа. В ее задачи входит сбор, анализ, маршрутизация вопросов из регионов и контроль их решения», - сказал Белоусов.

Министр сообщил о роли группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск». За защиту жителей приграничных территорий от атак дронов противника и других средств нападения отвечают представитель Генштаба ВС РФ и командующие группировок.

Также Белоусов заявил о назначении Юнус-Бека Евкурова заместителем руководителя Координационного совета. В ходе сегодняшнего заседания министр распределил обязанности по каждой задаче Координационного совета.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.