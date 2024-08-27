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МИД РФ обратил внимание на молчание правозащитников при аресте Дурова

Мария Захарова обратила внимание на апелляцию к России различных НКО в 2018 году в отношении мессенджера Telegram, но на фоне задержания его основателя они вдруг замолчали.
Дарина Криц 2024-08-27 00:59:48
© Фото: lukomore. org Global Look Press

Шесть лет назад правозащитники единогласно призывали не трогать Telegram, но в настоящее время на фоне задержания главы этого популярного во всем мире мессенджера Павла Дурова они хранят молчание. На эту реакцию обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В интервью «360» она поделилась своими наблюдениями, добавив, что не знает, с чем связана такая реакция различных НКО.

«В 2018 году они апеллировали к России, писали коллективные письма, что-то вроде „руки прочь от Telegram“. Хотя речь шла только о реализации того, что должна делать страна в соответствии со своим законодательством в области средств массовой коммуникации. Но сейчас все молчат. Не знаю, с чем это связано», - рассказала Захарова в беседе с ведущей телеканала Екатериной Малашенко.

Официальное лицо российского МИД призвала не заниматься комментированием все новых версий произошедшего, добавив, что следует дождаться информации от адвокатов.

«Не знаю, пустили их или нет. Я считаю, что это дело не слишком успешное - комментировать все версии, которые появляются. Нужно оперировать фактами», - резюмировала российский дипломат.

Вечером 26 августа стало известно о предъявленном Дурову обвинении в 12 преступлениях прокуратурой Парижа. Кроме того, стало известно, что в отношении него дело завели еще 8 июля. Отмечалось, что бизнесмена допрашивали в рамках расследования против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных киберпреступлениях.

Напомним, задержание Дурова произошло в ночь на 25 августа в аэропорту Ле-Бурже под Парижем, куда он прилетел из Азербайджана в компании телохранителя и ассистентки, чтобы поужинать. В ночь на 26 августа французский суд продлил срок содержания Дурова под стражей, который может доходить до 96 часов.

#в стране и мире #Мария Захарова #НКО #МИД РФ #Задержание #Telegram #мессенджер #павел дуров #правозащитники #молчание
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