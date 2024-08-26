МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Французский суд продлил срок содержания Дурова под стражей

Занимающийся делом Дурова французский судья продлил срок его содержания под стражей, который может доходить до 96 часов.
Дарина Криц 2024-08-26 01:33:21
© Фото: lukomore. org Global Look Press

Во Франции продлили арест основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Как сообщил «360», в ночь с воскресенья на понедельник занимающийся делом бизнесмена судья продлил арест, который может длиться до четырех дней.

«Задержание 39-летнего Дурова было продлено после воскресной ночи судьей, который ведет дело. Первоначальный период задержания для допроса может длиться максимум до 96 часов», - уточнили журналисты.

Напомним, инцидент с задержанием Дурова в аэропорту Ле-Бурже под Парижем произошел вечером 24 августа. На частном самолете он прилетел туда из столицы Азербайджана, и планировал провести в Париже как минимум вечер и устроить ужин.

По предварительной информации, предпринимателя российского происхождения подозревают в отмывании доходов, наркотрафике и отказе от сотрудничества с властями. В общей сложности по предъявляемым обвинениям ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) записал обращение к Дурову, в котором сообщил, что дома его «всегда помнят, любят и ждут», добавив, что «свободно и легко дышится только в России». В команде бизнесмена его арест назвали абсурдом.

 

#в стране и мире #Франция #Задержание #арест #павел дуров #продление ареста
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 