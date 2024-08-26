Французский суд продлил срок содержания Дурова под стражей

Во Франции продлили арест основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Как сообщил «360», в ночь с воскресенья на понедельник занимающийся делом бизнесмена судья продлил арест, который может длиться до четырех дней.

«Задержание 39-летнего Дурова было продлено после воскресной ночи судьей, который ведет дело. Первоначальный период задержания для допроса может длиться максимум до 96 часов», - уточнили журналисты.

Напомним, инцидент с задержанием Дурова в аэропорту Ле-Бурже под Парижем произошел вечером 24 августа. На частном самолете он прилетел туда из столицы Азербайджана, и планировал провести в Париже как минимум вечер и устроить ужин.

По предварительной информации, предпринимателя российского происхождения подозревают в отмывании доходов, наркотрафике и отказе от сотрудничества с властями. В общей сложности по предъявляемым обвинениям ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) записал обращение к Дурову, в котором сообщил, что дома его «всегда помнят, любят и ждут», добавив, что «свободно и легко дышится только в России». В команде бизнесмена его арест назвали абсурдом.