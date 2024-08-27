МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Суд в Москве оставил под арестом женщину-курьера по делу Долиной

Апелляция Анжелы Цырульниковой не была удовлетворена.
Мария Зайцева 2024-08-27 10:44:24
© Фото: Прокуратура Москвы © Видео: Суды общей юрисдикции Москвы

Московский городской суд оставил под арестом женщину-курьера, которая забрала деньги у певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

«Московский городской суд оставил постановление Хамовнического районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Цырульниковой Анжелы Николаевны без изменения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 53-летняя женщина обвиняется в мошенничестве.

Суд арестовал Цырульникову 13 августа. Обвиняемая забрала у Долиной более 106 миллионов рублей и перевела их соучастникам, указаниям которых следовала.

Задержанная ранее рассказала, как она попала в аферу с такой суммой денег.

#в стране и мире #арест #суд #мошенничество #Мосгорсуд #Лариса Долина
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 