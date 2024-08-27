Суд в Москве оставил под арестом женщину-курьера по делу Долиной

Московский городской суд оставил под арестом женщину-курьера, которая забрала деньги у певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

«Московский городской суд оставил постановление Хамовнического районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Цырульниковой Анжелы Николаевны без изменения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 53-летняя женщина обвиняется в мошенничестве.

Суд арестовал Цырульникову 13 августа. Обвиняемая забрала у Долиной более 106 миллионов рублей и перевела их соучастникам, указаниям которых следовала.

Задержанная ранее рассказала, как она попала в аферу с такой суммой денег.