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Суд в Москве арестовал курьера по уголовному делу Долиной

Женщину-курьера обвиняют в причастности к хищению 200 миллионов рублей у певицы Ларисы Долиной, которая попала в аферу при продаже квартиры.
Мария Зайцева 2024-08-13 22:29:23
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress

Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову, которая обвиняется в причастности к афере с квартирой певицы Ларисы Долиной. Об этом следует из картотеки дел.

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Цырульниковой А.Н. удовлетворено», - говорится в карточке дела.

Женщине предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, подразумевающее мошенничество в особо крупном размере, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

На сайте районного суда указано, что ходатайство на содержание Цырульниковой под стражей удовлетворено. Если ее признают виновной, женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Долина заявила о попытке украинских мошенников завладеть ее квартирой.

#в стране и мире #афера #Уголовное дело #мошенничество #хищение #хамовнический суд #Лариса Долина
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