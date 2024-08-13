Суд в Москве арестовал курьера по уголовному делу Долиной

Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову, которая обвиняется в причастности к афере с квартирой певицы Ларисы Долиной. Об этом следует из картотеки дел.

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Цырульниковой А.Н. удовлетворено», - говорится в карточке дела.

Женщине предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ, подразумевающее мошенничество в особо крупном размере, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

На сайте районного суда указано, что ходатайство на содержание Цырульниковой под стражей удовлетворено. Если ее признают виновной, женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Долина заявила о попытке украинских мошенников завладеть ее квартирой.