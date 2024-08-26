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Видеохостинг Rumble прекратил работу во Франции из-за ареста Дурова

Основатель канадского сервиса Павловски также покинул территорию Евросоюза из-за недовольства задержанием Павла Дурова.
Глеб Владовский 2024-08-26 21:37:11
© Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress

Канадский видеохостинг Rumble прекратил работу на территории Франции, так как в этой стране отсутствует свобода слова. Такое заявление сделал в соцсетях основатель сервиса Крис Павловски.

Кроме того, он обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону в связи с задержанием основателя Telegram Павла Дурова.

«Когда вы (Макрон - Прим. ред.) говорите, что привержены свободе слова, вы лжете. Нам пришлось закрыть Rumble во Франции, потому что у вас НЕТ приверженности свободе слова», - написал Павловски в соцсетях.

Также он заявил, что покидает территорию Евросоюза  в связи с задержанием Дурова.

Напомним, что Макрон заявил, что арест основателя Telegram не является политическим. В свою очередь, в прокуратуре Парижа уточнили, что Дурова обвиняют в совершении 12 преступлений.

#в стране и мире #Франция #свобода слова #павел дуров #rumble
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