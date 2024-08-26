Срок задержания Павла Дурова во Франции истекает 28 августа

Срок задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции истекает 28 августа. Об этом сообщили в прокуратуре Парижа.

«Срок содержания под стражей был продлен 25 августа 2024 года следственным судьей и может продолжаться до 96 часов», - цитирует ТАСС заявление парижской прокуратуры.

Во французском ведомстве отметили, что сейчас Павла Дурова допрашивают в рамках расследования против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных киберпреступлениях. Отмечается, что дело против основателя Telegram открыли 8 июля, ему предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Напомним, Павла Дурова задержали в субботу вечером. Как пишут местные СМИ, это произошло при выходе из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже. Утверждается, что он прибыл во французскую столицу из Азербайджана.

В МИД России заявили, что российское посольство во Франции сразу начало предпринимать необходимые шаги, чтобы прояснить ситуацию с задержанием бизнесмена.