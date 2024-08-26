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Экс-спикер Дурова Лобушкин рассказал, почему могли арестовать бизнесмена

По словам собеседника «Звезды», поскольку мессенджер Telegram не контролируется ни одним из государств, он оказывает большое влияние на весь мир.
Глеб Владовский 2024-08-26 15:05:27
© Фото: lukomore. org, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Сильное влияние, которое оказывает на мир мессенджер Telegram, может быть одной из причин задержания во Франции его создателя Павла Дурова. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» его бывший пресс-секретарь Георгий Лобушкин.

По его словам, соцсеть оказывает на мир большее влияние, чем любой другой ресурс. Кроме того, ни одна из стран не контролирует Telegram.

«А поскольку Павел Дуров не подконтролен ни одной из юрисдикций, то нужно понять, что с ним делать. Скорее всего, это задержание связано с тем, что необходимо определиться куда мессенджер движется, и кому он принадлежит», - предположил Лобушкин.

Кроме того, он выразил мнение о том, что Дуров не мог намеренно отправиться во Францию, зная, что его могут там задержать. Лобушкин также напомнил, что программист в свое время заявил, что в тюрьмы лучше не попадать.

«Но зная его характер, это исключать нельзя. Все-таки он очень хорошо разбирается в пиаре, и, на фоне новостей о его задержании, Telegram занял первое место по количеству скачиваний», - добавил экс-спикер.

Лобушкин также напомнил, что американские спецслужбы пытались безуспешно вербовать сотрудников, занимающихся соцсетью. В связи с этой неудачей им пришлось арестовать Дурова для того, чтобы получить прямой контакт с Telegram, отметил он.

Напомним, что 24 августа в аэропорту Ле-Бурже под Парижем задержали Павла Дурова. Точная причина ареста не указывается. В команде бизнесмена инцидент назвали абсурдом.

#Франция #наш эксклюзив #павел дуров #задержание дурова
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