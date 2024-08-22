Карчаа: не стоит питать иллюзии по поводу визита Гросси на Курскую АЭС

От визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС не стоит строить завышенные ожидания или питать какие-то иллюзии. Об этом в беседе со «Звездой» заявил депутат Заксобрания Запорожской области и эксперт в области ядерной энергетики Ренат Карчаа.

«Дело в том, что МАГАТЭ - это организация про ядерную безопасность, про ядерную энергетику. То, что происходит в зоне, примыкающей к Курской АЭС, это история отнюдь не связанная с атомной энергетикой. Поэтому, я думаю, что по итогам визита будет однозначно констатировано соблюдение Российской Федерацией всех норм и стандартов ядерной безопасности. И второй момент, который скорее всего будет иметь место, - озабоченность Рафаэля Гросси и самой МАГАТЭ той обстановкой, которая сложилась вокруг Курской АЭС», - отметил он.

Напомним, в пресс-службе Международного агентства по атомной энергетике подтвердили готовность его генерального директора Рафаэля Гросси посетить Курскую атомную электростанцию. Визит ожидается на следующей неделе.

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по телефону обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг АЭС.