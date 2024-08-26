Герман Клименко: Запад делает из Дурова пример для неугодных IT-гигантов

Арест во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова говорит о желании Парижа «закрыть» сразу множество уголовных дел, опосредованно связанных с использованием приложения. Об этом в программе «Сегодня утром» рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

«Представим ситуацию. Полицейские нашли труп, а у него бумажка: "Меня заказал Иванов, id в Telegram такой-то". Правоохранитель пишет в Telegram, просит выслать переписку... А ему отказывают. Тогда получается, что Telegram - пособник», - рассказал Клименко.

Эксперт сравнил обвинения в отношении Дурова с отказом продавца топоров предоставить правоохранителям список своих клиентов, который полиция могла бы использовать для поиска человека, совершившего убийство с помощью изделия этого продавца. Еще один аспект задержания - сделать из Дурова пример того, что может случиться с IT-гигантами, если они не будут подчиняться западным властям.

«Павел - лакомый кусочек. Большой, дорогой, но никому не продался... Если бы он продался, например, Microsoft, его бы сейчас защищали. А Дуров чужой, на его примере можно показать большим игрокам, что их может ожидать», - отметил Клименко.

Напомним, что Дурова задержали во французском Ле-Бурже 25 августа. Ордер выписали из-за того, что Дуров не сотрудничал с французскими правоохранительными органами. Это якобы делает его соучастником незаконного оборота наркотиков и прочих тяжких преступлений. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя произошедшее «Звезде», назвала арест «почерком либеральных диктатур».

Полное интервью с председателем совета Фонда развития цифровой экономики Германом Клименко смотрите в новом выпуске программы «Сегодня утром» на нашем сайте.