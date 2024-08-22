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В МАГАТЭ подтвердили готовность Гросси посетить Курскую АЭС

Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев пригласил главу МАГАТЭ лично посетить Запорожскую и Курскую атомные станции, чтобы на месте оценить обстановку вокруг ядерных объектов.
Ян Брацкий 2024-08-22 17:49:25
© Фото: IAEA XinHua Global Look Press

В пресс-службе Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) подтвердили готовность его генерального директора Рафаэля Гросси посетить Курскую АЭС.

«Мы можем подтвердить, что это будет на следующей неделе», - сообщили РИА Новости в МАГАТЭ.

Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по телефону обсудили сложную ситуацию, сложившуюся вокруг атомных станций в Энергодаре и Курске.

Сегодня член общественного совета ГК «Росатом» Валерий Меньщиков допустил, что Гросси своим визитом может попытаться организовать давление на киевский режим, чтобы пресечь ядерный шантаж с его стороны. По его словам, атаки по мирным атомным станциям абсолютно неприемлемы и мировое сообщество должно это подтвердить.

Тем временем ситуация в районе Курской АЭС остается напряженной. Минувшей ночью боевики попытались нанести по ней удар. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

#в стране и мире #Росатом #МАГАТЭ #Гросси #курская аэс
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