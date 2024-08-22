В МАГАТЭ подтвердили готовность Гросси посетить Курскую АЭС

В пресс-службе Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) подтвердили готовность его генерального директора Рафаэля Гросси посетить Курскую АЭС.

«Мы можем подтвердить, что это будет на следующей неделе», - сообщили РИА Новости в МАГАТЭ.

Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по телефону обсудили сложную ситуацию, сложившуюся вокруг атомных станций в Энергодаре и Курске.

Сегодня член общественного совета ГК «Росатом» Валерий Меньщиков допустил, что Гросси своим визитом может попытаться организовать давление на киевский режим, чтобы пресечь ядерный шантаж с его стороны. По его словам, атаки по мирным атомным станциям абсолютно неприемлемы и мировое сообщество должно это подтвердить.

Тем временем ситуация в районе Курской АЭС остается напряженной. Минувшей ночью боевики попытались нанести по ней удар. Об этом сообщил президент Владимир Путин.