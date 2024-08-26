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Штурмовики группировки «Восток» продвинулись на Угледарском участке

Российские штурмовые группы движутся в направлении населенного пункта Константиновка, уточнили в Минобороны России.
2024-08-26 11:00:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о продвижении российских штурмовых подразделений группировки войск «Восток» в направлении Константиновки на Угледарском участке Южно-Донецкого направления.

«Задача штурмовиков - отрезать проходящие через населенный пункт пути снабжения крупного гарнизона ВСУ в Угледаре», - говорится в сообщении. 

Бойцы с Сахалина, как отметили в МО РФ, работают двойками на мотоциклах, которые прорываются на скорости в серую зону. Достигнув лесополосы и вражеских укреплений, штурмовики спешиваются и врываются в окопы противника. 

Следом, добавили в российском оборонном ведомстве, идет бронегруппа на танках и БМП, которая накрывает врага огнем. 

Штурмовик с позывным Хика отметил, что украинские боевики обращаются в бегство - в одном из случаев позиции оставило не менее половины личного состава противника. 

Ранее сообщалось, что бронегруппа на БМП-3 помогла штурмовикам захватить опорник ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #штурмовики #Продвижение #Южно-Донецкое направление #угледарский участок
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