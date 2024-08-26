Штурмовики группировки «Восток» продвинулись на Угледарском участке

Минобороны России сообщает о продвижении российских штурмовых подразделений группировки войск «Восток» в направлении Константиновки на Угледарском участке Южно-Донецкого направления.
«Задача штурмовиков - отрезать проходящие через населенный пункт пути снабжения крупного гарнизона ВСУ в Угледаре», - говорится в сообщении.
Бойцы с Сахалина, как отметили в МО РФ, работают двойками на мотоциклах, которые прорываются на скорости в серую зону. Достигнув лесополосы и вражеских укреплений, штурмовики спешиваются и врываются в окопы противника.
Следом, добавили в российском оборонном ведомстве, идет бронегруппа на танках и БМП, которая накрывает врага огнем.
Штурмовик с позывным Хика отметил, что украинские боевики обращаются в бегство - в одном из случаев позиции оставило не менее половины личного состава противника.
Ранее сообщалось, что бронегруппа на БМП-3 помогла штурмовикам захватить опорник ВСУ.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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