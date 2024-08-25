МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Хезболла» выпустила 320 ракет по Израилю в ответ на атаки

Нанесенные удары - это ответ за израильскую атаку на южный пригород Бейрута, в результате которой погиб высокопоставленный командир движения Фуад Шукр.
Ирина Егорова 2024-08-25 07:20:31
© Фото: Taher Abu HamdanXinHua, Global Look Press

«Хезболла» выпустила 320 ракет из Ливана по территории Израиля в качестве ответных действий за удар по Бейруту, в результате которого погиб высокопоставленный командир движения Фуад Шукр. Издание The Jerusalim Post сообщает, что это был первый этап ответной атаки по Израилю. В результате, успешно поражено 11 военных целей, пишет Life со ссылкой на пресс-службу ливанского движения «Хезболла». 

Уточняется, что большая атака велась с воздуха с применением БПЛА.

Вылеты из аэропорта Бен-Гурион будут задержаны на ближайшие несколько часов, а рейсы по пути в воздушную гавань будут перенаправлены в альтернативные аэропорты региона.

Ранее истребители ВВС Израиля нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ливане в связи с подготовкой ракетного удара по израильской территории.  Атаки со стороны «Хезболлы» могут привести к еще большей эскалации конфликта среди населения Ливана, Израиля и всего региона.

#Израиль #Хезболла #ливан #атака #удары
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 