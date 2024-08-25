«Хезболла» выпустила 320 ракет по Израилю в ответ на атаки

«Хезболла» выпустила 320 ракет из Ливана по территории Израиля в качестве ответных действий за удар по Бейруту, в результате которого погиб высокопоставленный командир движения Фуад Шукр. Издание The Jerusalim Post сообщает, что это был первый этап ответной атаки по Израилю. В результате, успешно поражено 11 военных целей, пишет Life со ссылкой на пресс-службу ливанского движения «Хезболла».

Уточняется, что большая атака велась с воздуха с применением БПЛА.

Вылеты из аэропорта Бен-Гурион будут задержаны на ближайшие несколько часов, а рейсы по пути в воздушную гавань будут перенаправлены в альтернативные аэропорты региона.

Ранее истребители ВВС Израиля нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ливане в связи с подготовкой ракетного удара по израильской территории. Атаки со стороны «Хезболлы» могут привести к еще большей эскалации конфликта среди населения Ливана, Израиля и всего региона.