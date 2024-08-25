Аэропорт Бен-Гурион закрыт из-за рейда ВС Израиля на юге Ливана

Утренние рейсы из международного аэропорта Тель-Авива Бен-Гурион отменены из-за «ситуации с безопасностью». Об этом сообщает газета Times of Israel. Уточняется, что задержки составят до нескольких часов.

«Рейсы, следующие в аэропорт, будут направлены на посадку в альтернативные аэропорты», - уточняет издание.

Путешественников попросили следить за изменением расписания рейсов.

В это время ВВС Израиля наносят удары по объектам «Хезболлы» в Ливане, с которым граничит северная часть страны. В последние недели Израиль регулярно бомбит объекты «Хезболлы» на территории Ливана. Ситуация на ливанско-израильской границе серьезно обострилась после ракетной атаки по поселку на Голанских высотах. Представители «Хезболлы» отрицают свою причастность к этой атаке.