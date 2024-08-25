Израиль заявил о превентивных ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане

На севере Израиля сработали сирены, сообщила Армия обороны Израиля. В то же время истребители ВВС Израиля наносят удары по объектам «Хезболлы» в Ливане, с которым граничит северная часть страны.

Военные обнаружили, что «Хезболла» готовится к ракетным обстрелам израильской территории, говорится в сообщении. В ответ на эти угрозы армия атаковала объекты, которые представляют угрозу для граждан Израиля.

Предполагается, что вскоре «Хезболла» запустит ракеты и, возможно, беспилотные летательные аппараты по израильской территории, говорится в сообщении военных.

Израильская армия призвала мирных жителей, которые находятся в районах, где действует «Хезболла», «немедленно убраться с дороги в целях собственной безопасности».

Атаки со стороны «Хезболлы» могут привести к еще большей эскалации конфликта среди населения Ливана, Израиля и всего региона, говорится в сообщении.

В последние недели Израиль регулярно бомбит объекты «Хезболлы» на территории Ливана. Ситуация на ливанско-израильской границе серьезно обострилась после ракетной атаки по поселку на Голанских высотах. Тогда погибли 12 человек в возрасте от 10 до 20 лет.

Представители «Хезболлы» отрицают свою причастность к этой атаке.