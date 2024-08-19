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ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира ракетного подразделения «Хезболлы»

Также израильская армия нанесла удары по складам с оружием «Хезболлы» на востоке Ливана.
Елизавета Кондрикова 2024-08-19 23:26:54
© Фото: Vasily Krestyaninov, Keystone Press Agency Globallookpress

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о ликвидации в Ливане командира ракетного подразделения шиитской вооруженной группировки «Хезболла» Хусейна Али Хусейна в результате удара по позициям на юге страны.

«Самолет израильских ВВС уничтожил террориста Хусейна Али Хусейна в районе Дейр-Кануна на юге Ливана. Хусейн был важным террористом в ракетном подразделении "Хезболлы"», - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ в Telegram.

Также израильская армия осуществила в районе Бекаа ряд ударов по складам с оружием, принадлежащим ливанской группировке, а также по зданию, в котором находились представители «Хезболлы». В ЦАХАЛ добавили, что на складах было большое количество оружия, так как после атаки продолжали раздаваться взрывы.

В начале текущего месяца в Израиле также заявляли о ликвидации командира батальона специального назначения ливанского движения, отмечая, что его устранение «снижает возможности «Хезболлы» по пропаганде и осуществлению террористической деятельности из южного Ливана против северной части Израиля».

#Ближний Восток #Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ
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