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Один израильский военнослужащий погиб после удара «Хезболлы»

Израиль и «Хезболла» сегодня обменялись ракетными ударами, обе стороны заявляют о поражении военных целей противника.
Ян Брацкий 2024-08-25 19:52:03
© Фото: Mohammed Nasser Keystone Press Agency Global Look Press

Израиль заявил о гибели одного военнослужащего и двух пострадавших при ракетной атаке ливанского движения «Хезболла». Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Старший сержант Давид Моше Бен-Шитрит, 21 год, из поселка Гева-Биньямин, боец 914-й сторожевой эскадры ВМС ЦАХАЛ пал в боях на севере», - говорится в сообщении.

Как пишет интернет-издание The Times of Israel, погибший и раненые находились в момент инцидента на борту катера. Трагедия произошла после падения осколков израильской ракеты-перехватчика.

Напомним, Израиль и «Хезболла» сегодня обменялись ракетными ударами. По позициям израильских военных были выпущены более 320 ракет и десятки беспилотников. Сообщается об ударах по 11 военным объектам.

Тель-Авив настаивает на уничтожении тысяч ракет, готовых к запуску по целям на территории Израиля. Нанесенный ущерб глава кабмина еврейского государства Биньямин Нетаньяху оценил как минимальный.

Атака «Хезболлы» стала ответом на убийство Израилем высокопоставленного командира организации Фуада Шукра в пригороде Бейрута.

#Израиль #Хезболла #Бейрут #ливан #ЦАХАЛ
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