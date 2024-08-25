Подозреваемый в теракте в немецком Золингене сдался властям

В Германии задержан подозреваемый в убийстве трех человек сторонник ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация). Речь о нападении с ножом на гостей фестиваля в городе Золинген. Помимо трех погибших, еще восемь человек там получили ранения различной степени тяжести.

«Спустя почти 26 часов после теракта на народном фестивале в Золингене, в результате которого были убиты три человека, преступник вечером сдался полиции», - сообщила газета Bild.

По информации издания, он сам пришел в полицейский участок промокший под дождем и в крови. На вопросы следователей подозреваемый ответил, что он тот, кого все ищут.

Напомним, в результате нападения в Золингене погибли два мужчины: 67-ми и 56-ти лет, а также 56-летняя женщина.

*ИГИЛ, ИГ - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.