ИГ* взяло на себя ответственность за поножовщину в немецком Золингене

Запрещенная на территории России террористическая группировка ИГИЛ* взяла на себя ответственность за нападение с ножом на фестивале в немецком городе Золинген. Жертвами атаки стали три человека, еще восемь обратились за помощью медиков, передает агентство Reuters.

«Группировка ИГИЛ* взяла на себя ответственность за нападение с ножом в городе Золинген на западе Германии», - пишет агентство.

Атака якобы была совершена одним из членов организации «в отместку за мусульман в Палестине», сообщает агентство.

Напомним, трагедия произошла в минувшую пятницу. Город Зелинген отмечал свое 650-летие. Праздник после случившегося отменили, посетителей попросили разойтись по домам, улицы вокруг перекрыли. Предполагаемого преступника ищут.

*ИГИЛ, ИГ - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.