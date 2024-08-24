Bild: три человека погибли при нападении мужчины с ножом в Германии

Неизвестный мужчина напал с ножом на посетителей городского праздника в немецком Золингене, по меньшей мере трое погибли, еще девять человек получили тяжелые ранения. Об этом сообщает газета Bild.

«По показаниям свидетелей, преступник, похожий на араба, скрылся», - говорится в публикации.

К данному моменту место преступления оцепили, над территорией кружит полицейский вертолет. По данным правоохранителей, на празднике также раздались звуки стрельбы.

Город отмечал свое 650-летие, празднование после трагедии отменили, отметили в материале. Всех посетителей попросили покинуть площадку, улицы вокруг перекрыли.