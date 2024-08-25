Политолог: удар ЦАХАЛ по Ливану призван осложнить переговоры в Каире

Удар ЦАХАЛ по территории Ливана является попыткой серьезной эскалации боевых действий в регионе со стороны Израиля. Об этом «Звезде» рассказал политолог Евгений Михайлов. С его слов, Тель-Авив рассчитывает на мощный ответ «Хезболлы», который окончательно развяжет руки Израилю.

«У меня складывается ощущение, что Израиль сам нарывается на большую войну. Она ему нужна. Своими действиями Израиль нивелирует переговоры с ХАМАС, которые ведутся при содействии США. Израиль подставляет США. Удар самолетами ЦАХАЛ по Ливану является попыткой мощной эскалации боевых действий», - полагает Михайлов.

При этом, Израиль рассчитывает не просто на ответ «Хезболлы», а на военный ответ, результатом которого будут жертвы среди израильтян, считает эксперт.

«Сейчас ответ последует. И если будут большие жертвы среди израильтян, то война станет большой. Удар ЦАХАЛ по ливанской территории призван, на мой взгляд, осложнить переговоры в Каире. Израилю не нужен мир в Палестине, Нетаньяху нужно уничтожить ХАМАС любыми способами. Израильским поселенцам-провокаторам на западном берегу Иордану эта война тоже нужна. Так что конфликт неизбежен», - заключил политолог.

Ранее стало известно о первых жертвах израильского удара по Ливану. Погибли не менее трех человек в населенном пункте Эт-Тири провинции Набатия и в деревне Эль-Хиам. Помимо ракет ЦАХАЛ применил ударные беспилотники.