В Ливане заявили о первых погибших из-за удара Израиля

Жертвами израильских авиационных ударов по территории Ливана стали не менее трех человек. Двое из них погибли в населенном пункте Эт-Тири в провинции Набатия.

Еще один скончался при ударе беспилотника по машине в деревне Эль-Хиам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное информагентство Ливана.

Ранее Израиль нанес «превентивные» удары по объектам «Хезболлы». В ЦАХАЛ заявили, что ливанское движение планировало нанести ракетный удар.

Позже «Хезболла» все же выпустила по Израилю 320 ракет. Атака велась с применением беспилотников.