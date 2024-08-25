В Ливане заявили о первых погибших из-за удара Израиля

Жертвами израильских авиационных ударов по территории Ливана стали не менее трех человек. Двое из них погибли в населенном пункте Эт-Тири в провинции Набатия.
Еще один скончался при ударе беспилотника по машине в деревне Эль-Хиам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное информагентство Ливана.
Ранее Израиль нанес «превентивные» удары по объектам «Хезболлы». В ЦАХАЛ заявили, что ливанское движение планировало нанести ракетный удар.
Позже «Хезболла» все же выпустила по Израилю 320 ракет. Атака велась с применением беспилотников.
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