Московский патриархат назвал запрет УПЦ попыткой лишить украинцев души

Решение Верховной рады запретить каноническую Украинскую православную церковь является актом насилия над совестью миллионов верующих. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«На основании этого решения верующие будут подвергаться массовым преследованиям. Их лишат храмов, права молиться так, как они хотят», - отметил Кипшидзе.

Процесс гонений на православие продолжается на Украине не первый год, отметил он. Однако именно сейчас созданы все юридические условия, чтобы систематизировать эту «работу», которую развернул киевский режим.

«Принятием этого документа украинские власти расправляются с УПЦ за ее нежелание присоединиться к сообществу раскольников, созданных при поддержке западного политического истеблишмента. Украинский народ хотят лишить его души, идентичности и превратить в духовного зомби, некое сообщество, лишенное корней и наследия», - подчеркнул Кипшидзе.

С его слов, священнослужители канонической церкви на Украине будут поставлены перед выборов: либо примкнуть к раскольникам, либо уйти в подполье.

Напомним, сегодня депутаты Верховной рады голосами 265-ти депутатов из 322-х проголосовали за закон о запрете УПЦ. Он вступит в силу через 30 дней со дня опубликования.