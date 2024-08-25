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Путин заслушал доклады командующих о ситуации в приграничных районах

О ситуации доложили командиры отдельной 11-й десантно-штурмовой бригады, 56-го десантно-штурмового полка, 51-го парашютно-десантного полка и 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота.
Сергей Лебедев 2024-08-25 14:20:53
© Фото: Kremlin Pool, via Global Look Press

В субботу поздно вечером Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин заслушал доклады командующих, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что об обстановке на линии боевого соприкосновения рассказали командиры отдельной 11-й десантно-штурмовой бригады, 51-го парашютно-десантного полка, 56-го десантно-штурмового полка и 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Они также довели до главы государства утвержденные командованием соответствующих группировок предложения по развитию ситуации в их зонах ответственности.

Напомним, вчера Владимир Путин также встретился с руководством объединенной группировки войск в одном из командных пунктов Министерства обороны РФ. Он принял доклады начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского о противодействии боевикам в Курской области. Также по телефону командующие группировками войск доложили российскому лидеру об оперативной обстановке на направлениях. 

Ранее российский президент провел совещание по ситуации в приграничных областях. В мероприятии приняли участие главы регионов и первый вице-премьер Денис Мантуров. Они рассказали главе государства о проводимых мероприятиях. 

#Россия #РФ #Владимир Путин #верховный главнокомандующий #доклад #президент россии #командующие
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