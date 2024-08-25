Путин заслушал доклады командующих о ситуации в приграничных районах

В субботу поздно вечером Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин заслушал доклады командующих, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что об обстановке на линии боевого соприкосновения рассказали командиры отдельной 11-й десантно-штурмовой бригады, 51-го парашютно-десантного полка, 56-го десантно-штурмового полка и 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Они также довели до главы государства утвержденные командованием соответствующих группировок предложения по развитию ситуации в их зонах ответственности.

Напомним, вчера Владимир Путин также встретился с руководством объединенной группировки войск в одном из командных пунктов Министерства обороны РФ. Он принял доклады начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского о противодействии боевикам в Курской области. Также по телефону командующие группировками войск доложили российскому лидеру об оперативной обстановке на направлениях.

Ранее российский президент провел совещание по ситуации в приграничных областях. В мероприятии приняли участие главы регионов и первый вице-премьер Денис Мантуров. Они рассказали главе государства о проводимых мероприятиях.