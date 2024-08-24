Верховный Главнокомандующий Владимир Путин встретился с руководством объединенной группировки войск в одном из командных пунктов Минобороны, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства принял доклады начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Сергея Рудского о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника.

Также он уточнил, какие меры принимаются по их уничтожению и спросил про текущие результаты проведения спецоперации.

По телефону командующие группировками войск доложили российскому лидеру об оперативной обстановке на направлениях.

Ранее российский лидер заявил, что главная задача сейчас - это выбить противника с территории РФ. Он потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после выполнения задачи. По его словам, силовые структуры должны быть обеспечены всем необходимым в сфере транспорта, медицины, финансов.

Также он отметил, что Киев действиями в Курской области пытается улучшить свои переговорные позиции в будущем. Как ранее заявил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, операция в регионе будет завершена разгромом украинских формирований.