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Путин провел совещание по ситуации в приграничных областях

С докладом выступили первый вице-премьер Денис Мантуров и главы регионов.
2024-08-22 14:11:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня днем российский президент Владимир Путин во провел совещание по ситуации в приграничных областях. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи. 

Сначала с докладом выступил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он сообщил, что из опасных районов Курской области отселено 115 тысяч человек.

Кроме того, по его словам, ведомствам поручено проработать возмещение ущерба промышленным и сельскохозяйственным предприятиям.

Также с докладом выступили руководители регионов. Они рассказали о проводимых мероприятиях. 

Напомним, 6 августа ВСУ атаковали приграничные районы Курской области. Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении украинских сил. Из-за действий боевиков в трех регионах РФ введен режим контртеррористической операции.

#граница #Кремль #Владимир Путин #Совещание #президент россии
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