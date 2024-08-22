Путин провел совещание по ситуации в приграничных областях

Сегодня днем российский президент Владимир Путин во провел совещание по ситуации в приграничных областях. Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи.

Сначала с докладом выступил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он сообщил, что из опасных районов Курской области отселено 115 тысяч человек.

Кроме того, по его словам, ведомствам поручено проработать возмещение ущерба промышленным и сельскохозяйственным предприятиям.

Также с докладом выступили руководители регионов. Они рассказали о проводимых мероприятиях.

Напомним, 6 августа ВСУ атаковали приграничные районы Курской области. Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении украинских сил. Из-за действий боевиков в трех регионах РФ введен режим контртеррористической операции.