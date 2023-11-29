Резню в Буче Киев инсценировал для срыва мирных переговоров - так в российском МИДе оценили откровения Давида Арахамии, ближайшего соратника Зеленского. Он рассказал, что отказаться от соглашения украинских лидеров в последний момент убедил британский премьер Борис Джонсон. После чего сотни тысяч солдат ВСУ были обречены.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Hesther Ng Keystone Press Agency Globallook Press

День, когда история украинского конфликта могла бы пойти по совсем другому пути, вот уже полтора года остается поводом для обсуждения политиков со всего мира. Украина уже была готова по примеру Финляндии объявить нейтралитет и в обмен на уступки дать гарантии невступления в НАТО в будущем, как внезапно решила передумать. Почему - в интервью украинскому каналу 1+1 объяснил глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия.

«Во-первых, чтобы согласиться на этот пункт, нужно было изменить Конституцию. Наш путь в НАТО зафиксирован в Конституции. Поэтому это возможно было только в том случае, если б мы могли быть уверены, что это не повторится вновь. А такой уверенности нет. Более того, когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И “давайте будем просто воевать”», - рассказал Арахамия.

Давид Арахамия считается ближайшим соратником Зеленского. Он возглавляет фракцию основанной им партии «Слуга народа» в Верховной Раде. На переговорах Арахамию можно было без труда узнать по черной бейсболке. О чем он умолчал в интервью, рассказал глава делегации от России Владимир Мединский. По его словам, в числе главных требований к Украине было признать Крым российским, а кроме того - предоставить независимость на тот момент самопровозглашенным республикам. Официально в состав России Донбасс и Новороссия войдут лишь через полгода.

«Мы исходили из необходимости защиты русскоязычного населения Донбасса. Цели завоевать Украину Россия никогда перед собой не ставила. И, соответственно, так получилось, что Запад и Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия», - рассказал Мединский.

Именно Борис Джонсон одним из первых лидеров западноевропейских стран приехал в Киев. В Великобритании тогда разразился скандал с участием премьера в вечеринках во время коронавирусных ограничений. И Джонсон, как полагает его бывший старший советник Доминик Каммингс, пытался отвлечь от этой истории внимание. Ответственность за продолжающееся кровопролитие на Джонсона возлагает и бывший британский депутат Джордж Гэллоуэй.

«Мы продолжаем сражаться, сказал Борис Джонсон. До последней капли крови в данном случае очень большого числа украинских солдат, которые принесли свои жизни в жертву лишь потому, что кто-то возомнил себя Уинстоном Черчиллем. На самом деле он даже не достоин чистить ботинки Уинстона Черчилля», - заявил экс-депутат британского парламента.

Перекладывать ответственность на Джонсона удобно еще и потому, что он, как известно, уже давно ушел в отставку. Хотя тогда, после 15 апреля, когда был готов предварительный текст мирного договора, уговаривать Зеленского его не подписывать на Украину, по словам Мединского, в спешном порядке приехали госсекретарь и министр обороны США.

«Таким образом, шанс был упущен. Я глубоко убежден, что, подпиши Киев мирный договор тогда на взаимоприемлемых условиях, он тем самым спас бы жизни сотни тысяч своих солдат. Но Зеленский выбрал войну», - сказал помощник президента России.

На встрече с главами иностранных государств во время саммита Россия-Африка Владимир Путин впервые продемонстрировал проект договора из 18 страниц. Документ был парафирован - то есть утвержден на уровне делегаций и готов к подписанию.

«Все прописано - до единиц боевой техники и до личного состава вооруженных сил. Вот этот документ, и он парафирован киевской делегацией. Подпись стоит. Но после того как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории», - рассказал тогда президент.

Теперь, по словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, украинская сторона официально призналась в том, о чем в России говорили уже давно. Тогда выход из переговоров Украина объясняла якобы преступлениями против мирного населения в Буче.

«Эти откровения Арахамии убедительно свидетельствуют: инсценировка в Буче была организована Киевом как предлог для того, чтобы сорвать переговорный процесс. Все это еще раз подтверждает марионеточный характер режима Зеленского и полную зависимость от англосаксонских “кукловодов”, которые управляют им буквально как заблагорассудится», - заявила Мария Захарова.

Сегодня отказ от переговоров с Россией на Украине объясняют уже слабостью переговорных позиций. Другими словами, теперь уже Киеву нечего предложить взамен.

«С украинцами мы один народ. У нас общая история и у нас, никуда не деться, общее историческое будущее. Это ведь Зеленский принял закон или указ о невозможности ведения переговоров с Россией. Это он не хочет мира», - подчеркнул Владимир Мединский.

Россия, как это неоднократно заявляли официальные лица, никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, сегодня, по словам Мединского, они возможны лишь при выполнении поставленных президентом задач в ходе СВО.