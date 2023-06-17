Путин впервые показал проект договора, подписанный украинской стороной в Турции

По словам президента, после того как РФ, как и обещала, отвела войска от Киева, украинские власти «выбросили документ на свалку истории».

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Президент России Владимир Путин показал участникам африканской делегации проект договора о нейтралитете и гарантиях безопасности Украины, который подписал представитель киевской переговорной группы.

«Как вы знаете, в Турции прошла целая серия переговоров между Россией и Украиной по выработке и мер доверия и по подготовке самого текста договора. Мы не договаривались с украинской стороной, что договор будет носить конфиденциальный характер, но мы никогда его не предъявляли, не комментировали. Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он. Он есть», - показал документ Владимир Путин.

Документ называется «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины», сказал глава государства.

«Именно о гарантиях, о которых вы сказали, уважаемый президент ЮАР. 18 статей. Более того, к нему есть еще и приложения. Они касаются и вооруженных сил, и других вещей. Все прописано до единиц боевой техники и до личного состава вооруженных сил. Вот этот документ», - сказал Путин.

По словам российского лидера, после того как РФ, как и обещала, отвела войска от Киева, украинские власти, «как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории. Они отказались от этого». Путин отметил, что нет гарантий, что власти Украины и дальше не будут отказываться от каких-то других договоренностей. Но и в этих условиях Москва никогда не отказывалась от ведения переговоров.

«Не мы, а руководство Украины объявило, что не будет вести никаких переговоров. Более того, действующий президент Украины подписал соответствующий декрет, запрещающий вести эти переговоры. Поэтому я понимаю вашу озабоченность, разделяю ее, и, безусловно, мы готовы рассмотреть любые ваши предложения, но мы не отказывались от переговоров. Отказалась украинская сторона», - подчеркнул Путин.

Ранее в ходе встречи президент ЮАР Сирил Рамафоса представил российскому лидеру Владимиру Путину мирную инициативу по Украине из 10 пунктов.