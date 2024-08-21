В Финляндии будут отслеживать сотовые телефоны на границе с Россией

Финские пограничники при помощи радиотехнологий будет отслеживать перемещение мобильных телефонов на границе с Россией с обеих сторон. Об этом пишет государственная телерадиокомпания Yle.

Подобная практика начнется после приобретения необходимого оборудования, она будет применяться для контроля за миграцией. Пограничники смогут отслеживать, в каком месте и какое количество людей пытаются пересечь границу. Помимо этого технологии позволят замечать дроны, пишет СМИ.

Уточняется, что специалисты не смогут перехватывать личные сообщения или устанавливать, кому принадлежит мобильное средство.

Ранее также стало известно, что Финляндия готовится установить ограждение на границе с РФ, для этого страна планирует вырубить 120 км леса. Тем самым в районе появится безлесная полоса, которая облегчит пограничный контроль.