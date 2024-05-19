В Финляндии допустили частичное открытие границы с Россией

Пропускные пункты на российско-финской границе могут открыться после принятия закона о выдворении просителей убежища, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью местной радиостанции Yle Radio Suomi.

«Когда закон будет принят, мы постараемся осторожно открыть границу... Мы могли бы попробовать начать с одного погранпункта. И если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество, это даст возможность открыть и другие», - цитирует ТАСС слова Орпо.

Ссылаясь на данные разведывательной информации, финский премьер выразил убежденность в том, что после открытия границы люди станут прибывать на КПП, несмотря на текущее отсутствие роста незаконных пересечений границ.

Законопроект предусматривает возвращение просителей убежища обратно в России, он будет представлен на рассмотрение парламента республики на следующей неделе.

Напомним, все автотранспортные КПП на границе России с Финляндией закрыты с декабря прошлого года. В последний раз ограничение продлевалось 4 апреля, тогда закрытие границы устанавливалось бессрочно до дальнейшего уведомления.

По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, Хельсинки нанесли огромный ущерб своему развитию, закрыв пропускные пункты на границе с РФ. Ранее две страны успешно сотрудничали, однако Финляндия решила опустить «железный занавес».