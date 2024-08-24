Власти Кот-д'Ивуара, предположительно, изучают участие украинского посольства в подготовке боевиков и отправке деталей для изготовления беспилотников. По данным малийского портала Bamada, компоненты для изготовления БПЛА украинцы могли отправлять дипломатической почтой. Как пишет портал, в случае подтверждения подозрений это нанесет серьезный удар по двусторонним отношениям.

Нигерийский интернет-портал АctuNiger, в свою очередь, пишет, что украинское посольство может «координировать боевиков в области связи».

Напомним, поддержка Украиной террористов уже стоила официальному Киеву дипломатических отношений с Нигером и Мали. На действия режима Зеленского отреагировали в российском МИД. На Смоленской площади заявили, что Киев не имея возможности победить Россию, открыл «второй фронт», помогая террористам в дружественных Москве африканских странах.

Ранее власти Мали, Нигера и Буркина-Фасо обратились в Совет безопасности ООН в связи с поддержкой Киевом международного терроризма в Африке и потребовали принять меры. В заявлении африканских стран действия киевского режима назвал «осознанным выбором». По мнению обратившихся в СБ ООН стран, представители местных сепаратистских группировок ездили на Украину для подготовки.