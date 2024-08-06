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Нигер объявил о разрыве дипотношений с Украиной

Ранее власти Мали также приняли соответствующее решение, обвинив Киев в поддержке терроризма.
Ирина Егорова 2024-08-06 23:27:32
© Фото: mid.ru

Правительство Нигера приняли решение о немедленном разрыве дипломатических отношений с Украиной. Об этом сообщает Life со ссылкой на Agence France-Presse (AFP). 

Ранее в правительстве еще одной африканской страны заявили о подобном решении. Малийские власти считают, что Киев открыто поддерживает террористов на континенте.

Пресс-секретарь правительства Мали Абдулмайе Майга заявил, что решение принято с признанием украинской стороной поддержки сепаратистов-туарегов, которые в конце июля атаковали колонну малийских правительственных войск и воюющих на их стороне бойцов частных военных компаний.

Предполагается, что вслед за Мали и Нигером дипломатические отношения с Украиной может разорвать и Буркина-Фасо.

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