Нигер объявил о разрыве дипотношений с Украиной

Правительство Нигера приняли решение о немедленном разрыве дипломатических отношений с Украиной. Об этом сообщает Life со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Ранее в правительстве еще одной африканской страны заявили о подобном решении. Малийские власти считают, что Киев открыто поддерживает террористов на континенте.

Пресс-секретарь правительства Мали Абдулмайе Майга заявил, что решение принято с признанием украинской стороной поддержки сепаратистов-туарегов, которые в конце июля атаковали колонну малийских правительственных войск и воюющих на их стороне бойцов частных военных компаний.

Предполагается, что вслед за Мали и Нигером дипломатические отношения с Украиной может разорвать и Буркина-Фасо.