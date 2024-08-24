Врачи раскрыли подробности состояния пострадавших в ИК-19

Двое сотрудников ФСИН, пострадавших при захвате заложников в исправительной колонии №19 в Суровикино, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Состояние еще двух пациентов медики оценивают как средней степени тяжести. В данный момент всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что одного из раненых доставили в волгоградскую городскую больницу скорой медицинской помощи №25. Остальных поместили в областную больницу №1.

Напомним, в результате захвата заложников в ИК-19 погибли четверо сотрудников ФСИН. Один из них скончался в медицинском учреждении.