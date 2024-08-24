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Врачи раскрыли подробности состояния пострадавших в ИК-19

Сотрудникам ФСИН оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Сергей Лебедев 2024-08-24 12:19:39
© Фото: Евгений Епанчинцев, РИА Новости © Видео: rgn_34, Telegram

Двое сотрудников ФСИН, пострадавших при захвате заложников в исправительной колонии №19 в Суровикино, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Состояние еще двух пациентов медики оценивают как средней степени тяжести. В данный момент всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось, что одного из раненых доставили в волгоградскую городскую больницу скорой медицинской помощи №25. Остальных поместили в областную больницу №1.

Напомним, в результате захвата заложников в ИК-19 погибли четверо сотрудников ФСИН. Один из них скончался в медицинском учреждении.

#Волгоградская область #ФСИН #пострадавшие #состояние #медики #заложники #исправительная колония #ИК-19
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