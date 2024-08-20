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Bloomberg: Моди отказался быть посредником в украинском конфликте

Тем не менее индийский премьер согласился передавать сообщения между Путиным и Зеленским.
Елизавета Кондрикова 2024-08-20 00:09:31
© Фото: IMAGO, Hindustan Times Globallookpress

Премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился передавать послания между российским президентом Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, однако исключил возможность посредничества Индии в отношениях между Москвой и Киевом. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В издании объяснили нежелание Моди выполнять роль посредника в мирном урегулировании конфликта на Украине зависимостью Индии от российской дешевой нефти и оружия.

Подобное заявление индийского премьера появилось на фоне подготовки к его визиту на Украину, который скорее всего состоится уже 23 августа.

«С точки зрения Украины, Зеленскому важно встретиться с Моди, чтобы обсудить роль Индии в восстановлении мира в регионе», - говорится в публикации.

Согласно прогнозам, встреча двух лидеров вряд ли принесет каких-либо важных заявлений, тем не менее отмечается, что в разработке находятся несколько соглашений в области сельского хозяйства и обороны. Это станет первой поездкой Нарендры Моди на Украину с 2022 года, перед визитом в Киев он также планирует посетить Польшу.

О планах Моди посетить Украину стало известно в июле, он прибудет в страну по приглашению Владимира Зеленского.

#Россия #Индия #Украина #посредничество #нарендра моди #конфликт на Украине
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