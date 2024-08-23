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Харрис заявила, что в случае победы продолжит поддержку Украины

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Соперником Харрис от Республиканской партии станет экс-президент Дональд Трамп. 
Ирина Егорова 2024-08-23 06:44:54
© Фото: Ron Sachs - CNP for NY PostConsolidated News Photos, Global Look Press

Одержав победу на выборах и став президентом США, Камала Харрис пообещала продолжить оказывать поддержку Украине и НАТО.

«Как президент я буду решительно поддерживать Украину и наших союзников по НАТО», - заявила кандидат в президенты США от Демократической партии на Национальном съезде демократов в Чикаго.

Также она добавила, что ее оппонент Дональд Трамп угрожал вывести США из Североатлантического альянса, передает ТАСС.

Ранее она заявляла, что, в случае победы на президентских выборах будет заинтересована в работе над достижением соглашения между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями.

Судя по опросам, Харрис обошла бы экс-главу Штатов Дональда Трампа на гипотетических выборах президента США. Согласно результатам, за Харрис бы проголосовали 50% американцев, а за Трампа — 49%. При условии, что выборы бы прошли в день опроса. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

#Победа #Украина #НАТО #сша #Выборы #Дональд Трамп #Камала Харрис #поддержка
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