Харрис обогнала Трампа на гипотетических президентских выборах США

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства Камала Харрис обошла экс-главу Штатов Дональда Трампа на гипотетическом голосовании на пост президента. Об этом следует из данных опроса телеканала CBS News, проведенного вместе с исследовательской организацией YouGov.

Согласно результатам, за Харрис бы проголосовали 50% американцев, а за Трампа — 49%. При условии, что выборы бы прошли в день опроса.

В опросе был и вариант с третьим участником, независимым кандидатом Робертом Кеннеди-младшим. В таком случае Харрис забрала бы 49% голосов, за Трампа бы проголосовали 47%, а за Кеннеди-младшего — 2%.

При этом 41% проголосовавших выбрали Харрис, чтобы не видеть Трампа президентом США, 34% выбирают ее из личных симпатий, а еще 24% — так как она является кандидатом от Демократической партии.

Опрос прошел с 30 июля по 2 августа, в нем поучаствовали 3102 зарегистрированных избирателей. Допустимая погрешность результата составила плюс-минус 2,1 пункта.

Ранее Трамп опередил Харрис в опросе, проведенном изданием The Wall Street Journal.