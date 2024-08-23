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Китай и Белоруссия заявили о совместном противостоянии гегемонизму

Пекин и Минск выразили готовность вместе защищать международную систему.
Владимир Рубанов 2024-08-23 05:41:03
© Фото: president.gov.by

Китай и Белоруссия намерены совместно защищать международное право и противостоять любым формам гегемонизма и политики грубой силы. Такие тезисы содержатся в совместном заявлении правительств двух стран, опубликованном в ходе официального визита премьера госсовета КНР Ли Цяна в Минск.

В документе выражена готовность вместе защищать международную систему, центром которой является ООН.

Минск и Пекин договорились также работать над построением нового типа международных отношений и выступать за равный и упорядоченный многополярный мир. Кроме того, в документе говорится о приверженности инклюзивной экономической глобализации и стремлении к сообществу единой судьбы человечества.

В среду премьер Государственного совета КНР Ли Цян встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным, а также главой правительства России Михаилом Мишустиным.

#Китай #Россия #ООН #белоруссия #Визит #международное право #многополярный мир #ли цян
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