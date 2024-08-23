Китай и Белоруссия заявили о совместном противостоянии гегемонизму

Китай и Белоруссия намерены совместно защищать международное право и противостоять любым формам гегемонизма и политики грубой силы. Такие тезисы содержатся в совместном заявлении правительств двух стран, опубликованном в ходе официального визита премьера госсовета КНР Ли Цяна в Минск.

В документе выражена готовность вместе защищать международную систему, центром которой является ООН.

Минск и Пекин договорились также работать над построением нового типа международных отношений и выступать за равный и упорядоченный многополярный мир. Кроме того, в документе говорится о приверженности инклюзивной экономической глобализации и стремлении к сообществу единой судьбы человечества.

В среду премьер Государственного совета КНР Ли Цян встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным, а также главой правительства России Михаилом Мишустиным.