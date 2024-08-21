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Мишустин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном

Стороны планируют подписать ряд документов.
Сергей Лебедев 2024-08-21 11:18:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Председатель правительства России Михаил Мишустин встретился с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Сегодня у них запланированы переговоры как в узком, так и широком составах.

Кроме того, предполагается, что стороны подпишут ряд документов. Переговоры проходят в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

Отметим, Ли Цян прибыл в Москву накануне. Сегодня он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата на Красной площади.

Вчера состоялась встреча заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко с заместителем премьера Госсовета КНР Хэ Лифэном. Они обсудили российско-китайское сотрудничество.

#Китай #кнр #михаил мишустин #Госсовет #правительство #встреча
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