Путин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Кремле

Сегодня в Кремле российский лидер Владимир Путин встретился с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. В ходе беседы президент отметил, что между двумя странами наработаны масштабные совместные планы, а также проекты в гуманитарной и экономической сферах.

Кроме того, Владимир Путин попросил китайского политика передать дружеский привет и самые лучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину.

Отметим, в прошлый раз Владимир Путин и Ли Цян виделись в мае во время государственного визита российского лидера в Китай. Тогда президент РФ отметил, что в Москве ждут китайского политика.

Напомним, ранее Ли Цян встретился с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным. Они провели переговоры в узком и широком составах.

Также стороны подписали ряд документов.