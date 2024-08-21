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Путин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Кремле

Ранее китайский политик провел переговоры с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Сергей Лебедев 2024-08-21 14:53:11
© Фото: kremlin.ru © Видео: kremlin.ru

Сегодня в Кремле российский лидер Владимир Путин встретился с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. В ходе беседы президент отметил, что между двумя странами наработаны масштабные совместные планы, а также проекты в гуманитарной и экономической сферах.

Кроме того, Владимир Путин попросил китайского политика передать дружеский привет и самые лучшие пожелания председателю КНР Си Цзиньпину.

Отметим, в прошлый раз Владимир Путин и Ли Цян виделись в мае во время государственного визита российского лидера в Китай. Тогда президент РФ отметил, что в Москве ждут китайского политика.

Напомним, ранее Ли Цян встретился с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным. Они провели переговоры в узком и широком составах.

Также стороны подписали ряд документов.

#Китай #Россия #Кремль #Владимир Путин #кнр #Госсовет КНР #ли цян
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