МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Четверо обвиняемых в нападении на «Крокус» обжаловали срок ареста

Фигурантов уголовного дела обвиняют в аренде квартиры и продаже автомобиля террористам.
Владимир Рубанов 2024-08-23 04:40:36
© Фото: ТРК «Звезда»

Четверо предполагаемых соучастников террористического акта в концертном зале «Крокус сити холл» обжаловали продление ареста. Об этом сообщает ТАСС. Жалобу обвиняемых рассмотрит Мосгорсуд.

Оспорили решение о содержании под стражей Аминчон Исломов, Диловар Исломов, Исроил Исломов и Алишер Касимов. Их обвиняют по статье «теракт, повлекший причинение смерти человеку».

Этих четверых фигурантов уголовного дела обвиняют в аренде квартиры и продаже автомобиля террористам. Басманный суд Москвы продлил им арест до 22 ноября.

В результате теракта в подмосковном Красногорске 22 марта погибли 145 человек. Боевики открыли огонь из автоматов по зрителям концерта, а потом подожгли зрительный зал.

Всего по этому делу арестованы 12 человек.

#Теракт #терроризм #Московская область #арест #суд #следствие #красногорск #Крокус сити холл
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 