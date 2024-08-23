Четверо обвиняемых в нападении на «Крокус» обжаловали срок ареста

Четверо предполагаемых соучастников террористического акта в концертном зале «Крокус сити холл» обжаловали продление ареста. Об этом сообщает ТАСС. Жалобу обвиняемых рассмотрит Мосгорсуд.

Оспорили решение о содержании под стражей Аминчон Исломов, Диловар Исломов, Исроил Исломов и Алишер Касимов. Их обвиняют по статье «теракт, повлекший причинение смерти человеку».

Этих четверых фигурантов уголовного дела обвиняют в аренде квартиры и продаже автомобиля террористам. Басманный суд Москвы продлил им арест до 22 ноября.

В результате теракта в подмосковном Красногорске 22 марта погибли 145 человек. Боевики открыли огонь из автоматов по зрителям концерта, а потом подожгли зрительный зал.

Всего по этому делу арестованы 12 человек.