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В Аризоне задержали человека, который угрожал убить Трампа

66-летний Рональд Ли Сивруд за последние несколько недель опубликовал в социальных сетях несколько сообщений с угрозами.
Владимир Рубанов 2024-08-23 02:27:23
© Фото: SMG Keystone Press Agency Global Look Press

Полицейские задержали в американском штате Аризона мужчину, который угрожал убить экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил офис шерифа округа Кочис.

В полиции уточнили, что подозреваемого взяли под стражу без каких-либо инцидентов. Ему еще не предъявили какие-либо обвинения.

Ранее сообщалось, что 66-летний Рональд Ли Сивруд за последние несколько недель опубликовал в социальных сетях несколько сообщений, в которых угрожал убить Трампа.

Кандидат в президенты от Республиканской партии находится в округе Кочис, посещая границу США с Мексикой в ​​рамках своей предвыборной кампании.

По данным офиса шерифа, на задержанного мужчину выдано несколько ордеров от властей Висконсина.

«Нет, я об этом не слышал, но я не так уж и удивлен. И причина в том, что я хочу сделать что-то очень плохое для плохих парней», - заявил Трамп, когда его спросили об угрозе в его адрес в Аризоне.

В начале августа мужчине из Вирджинии было предъявлено обвинение об угрозах вице-президенту Камале Харрис, сопернице Трампа от Демократической партии. А в декабре мужчина из Нью-Гемпшира был арестован за угрозу убить кандидатов в президенты от Республиканской партии.

В июле Трампа ранили в ухо в ходе покушения, в результате которого двое человек получили ранения, а один человек погиб. Стрелка ликвидировали на месте снайперы.

#сша #Дональд Трамп #полиция #Задержание #социальные сети #угрозы #аризона
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