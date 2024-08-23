Путин обратился к участникам фестиваля «Спасская башня»

Президент Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Текст телеграммы главы государства опубликован на сайте Кремля. В своем обращении президент отметил талант участников и торжественную атмосферу фестиваля.

«Приветствую вас на XVI Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня-2024". Этот творческий форум - всегда долгожданное событие для москвичей и гостей нашей столицы. Он впечатляет масштабностью замысла, яркой зрелищностью и талантом участников и, конечно, царящей здесь особой, торжественной атмосферой», - говорится в телеграмме.

В программе фестиваля запланированы выступления оркестров, хореографических и фольклорных коллективов со всего мира. Выступления будут проходить на Красной площади, в парке «Патриот» и по всей Москве - в парках и на сценических площадках. Помимо концертов предусмотрены благотворительные мероприятия и просветительские инициативы.

Путин выразил уверенность, что «Спасская башня» станет настоящим праздником музыки и запомнится участникам и его зрителям надолго.

Международный военно-музыкальный фестиваль продлится 10 дней. В этом году мероприятие посвятили защитникам Отечества. Вместе с российскими музыкантами на сцену выйдут оркестры из Турции, ЮАР, Китая, Венесуэлы, Гвинеи и Таиланда.