Оркестры из Гвинеи, Египта и ЮАР прибыли на фестиваль «Спасская башня»

Последние приготовления. Одни и те же мелодии вновь и вновь - чтобы на фестивале «Спасская башня» все было идеально. Это военный оркестр из Египта, один из самых колоритных. Правда, сразу так и не скажешь. Но на самом фестивале они будут в фараонских костюмах.

Репертуар обширный: от восточных танцев до «Калинки» и «Смуглянки» - всего один взмах руки дирижера.

На генеральном прогоне важна каждая деталь, каждый сантиметр. Даже расстояние между музыкантами меряют рулеткой.

«Спасская башня» - музыкальный фестиваль международного масштаба. Его проводят уже в 16-й раз. Вместе с нашими оркестрами на Красную площадь выйдут музыканты из Китая, Турции, ЮАР, Венесуэлы и не только. В аэропортах сегодня был аншлаг. Прибывали делегация за делегацией. Вот Таиланд.

«Я очень люблю Россию, и я очень рад вернуться сюда. Ждем всех на нашем шоу», - говорит барабанщик Сирафат Кричферт.

А это амазонки из Гвинеи. Они служат в жандармерии. До России добирались почти сутки несколькими самолетами. И сразу на Красную площадь. Ждали холод - оделись тепло, а потом сами удивились - зачем?

«Сейчас в России практически такой же климат, как и у нас дома, в Гвинее. Комфортно. Но думали, что замерзнем. Поэтому шапки на всякий случай прихватили с собой», - говорит руководитель делегации Ансуман Тумани Камара.

Шапки и куртки - в сторону. Африканские танцы и песни - на максимум. Народный колорит: барабаны, маракасы, балафон.

Из Турции оркестр привез десяток музыкальных сабель. Их мастера сделали специально для фестиваля в Москве.

«Играя на саблях, мы создаем мелодию, которая символизирует мир. Все это будет в коллаборации с музыкальными инструментами, получится завораживающе», - рассказывает председатель ассоциации народных танцев Фарук Алкая.

Чайковский, Прокофьев, Глинка - звучит русская классика в современной обработке от суворовцев. Ребята готовились три месяца - репетиции каждый день по 10 часов.

«У нас в оркестре еще ансамбль барабанщиков, танцоры, девочки из пансиона воспитанниц министерства обороны. В общей сложности нас около 150 человек», - говорит воспитанник Московского военно-музыкального училища им. В.М. Халилова Александр Брезгин.

Из Белоруссии приехала рота почетного караула. Они будут жонглировать карабинами. И это все вместе с оркестром, который сыграет белорусские хиты.

«Волнение больше творческое. Оно всегда должно присутствовать, и это даже хорошо. Это настолько масштабно, красиво. Это первый наш такой вот фестиваль», - делится руководитель вокальной группы ансамбля песни и танца Внутренних войск Белоруссии Артем Пекарский.

Военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» откроют в пятницу. Он продлится 10 дней. Днем оркестры будут играть в парках. Вечером - шоу на Красной площади.